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Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar

Cuma günü 93,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalarak 91,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:36
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar
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Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Çin'de Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması, ABD ile Avrupa'da faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Arz tarafında ise ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanlığı, cumartesi günü söz konusu plana ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Ben Harris, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, tavan fiyatın belirlenmesi de dahil olmak üzere planın tamamen geliştirilmesinin birkaç hafta daha süreceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 92,13 ile 93,29 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 89,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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