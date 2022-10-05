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Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:20
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar
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Dün 92,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 91,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda güçlenen arz kesintisi endişeleri etkili oldu.

Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

Grubun toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, kesinti miktarının tahmin edilenlerden daha büyük olacağına ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, grup günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmeyi düşünüyor.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün ise piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki hareketlenmelerle fiyatlardaki mevcut dalgalanmaların süreceği tahmin ediliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 770 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 966 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,03 ile 92,39 dolar aralığının direnç, 91,67 ile 91,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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