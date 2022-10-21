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Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 90,28 dolar işlem görüyor

Brent Petrol yeni günü hafif bir düşüşle giriş yaptı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:17
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 90,28 dolar işlem görüyor
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor.Dün 93,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 92,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Dün, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerektiğini ve bu nedenle Fed'in politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalacağını ifade etmişti.

Harker'ın açıklamalarının ardından 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceği beklentileri oluştu.Öte yandan, piyasalarda giderek artan arz daralması endişeleri ise fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşan petrol yaptırımları arz endişelerini destekliyor.

AB, 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,76 dolar aralığının direnç, 92,12 ile 91,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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