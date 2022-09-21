Brent petrolün varil fiyatı 92,53 dolar

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için ağustosta sunduğu taslakta nihai bir uzlaşmaya varılma olasılığı soruldu.

Borrell, tarafların "kesinlikle nihai bir sonuç aramaya katkıda bulunmayan bazı önerilerde bulunmalarının" ardından "bu hafta içinde hiçbir şey olmasını beklemediğini" ifade etti.

Bu durum piyasalarda, yakın dönemde İran petrolünün uluslararası pazara dönüşü beklentilerini zayıflatarak fiyatların yukarı yönlü hareketlenmelerini destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması da piyasalarda arz baskısını artırdı.