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Brent petrolün varil fiyatı 92,53 dolar

Dün 93,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:25
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 92,53 dolar
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Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için ağustosta sunduğu taslakta nihai bir uzlaşmaya varılma olasılığı soruldu.

Borrell, tarafların "kesinlikle nihai bir sonuç aramaya katkıda bulunmayan bazı önerilerde bulunmalarının" ardından "bu hafta içinde hiçbir şey olmasını beklemediğini" ifade etti.

Bu durum piyasalarda, yakın dönemde İran petrolünün uluslararası pazara dönüşü beklentilerini zayıflatarak fiyatların yukarı yönlü hareketlenmelerini destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması da piyasalarda arz baskısını artırdı.

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