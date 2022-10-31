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Brent petrolün varil fiyatı 92.75dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.75 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:50
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.75dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 92.75dolar
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Petrol fiyatları; Çin’de beklenenden daha zayıf gelen ticari faaliyet verilerinin, yavaşlayan ham petrol talebine ilişkin yeni korkulara yol açmasının ardından Pazartesi günü düştü ancak önümüzdeki aylarda arzın sıkılaşacağı beklentileri, kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

Londra'da işlem gören Brent %0,8 düşüşle 92,75 dolara geriledi. Teksas petrolü WTI %0,5 düşüşle 87,05 dolara indi.

Veriler; Çin'in imalat PMI okuması ile genel ticari faaliyetlerinde Ekim ayında beklenmedik bir şekilde küçüldüğünü gösterdi. Bu veri, yerel COVID-19 vakalarındaki son canlanmayla birleşince dünyanın en büyük petrol ithalatçısındaki ham petrol talebinin, önümüzdeki aylarda da durgun kalacağına dair yaygın endişelere yol açtı.

Pekin'in kısa süre önce katı COVID-19 politikasını sürdürme kararlılığını yinelemesinin ardından piyasalar ülkede daha fazla ekonomik aksaklık yaşanmasına karşı temkinli olmaya devam etti.

Bu politika, Çin'in bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntıların merkezinde yer alıyor ve Çin'in ham petrol talebini ciddi şekilde etkileyerek petrol fiyatlarını düşürdü. Vuhan ve Chengdu gibi Çin’in sanayi merkezlerinin, yakın zamanda COVID-19 bağlantılı yeni kısıtlamaları tekrar uygulamaya koymasıyla, bu düşüş eğiliminin yakın vadede de devam etmesi bekleniyor.

Yine de Pazartesi günü petrolün yaşadığı kayıplar; ABD’nin yavaşlayan üretimi ile OPEC’in arz kesintilerinin, yılın geri kalanında ham petrol piyasalarını sıkılaştıracağı beklentileriyle sınırlı oldu.

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