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Brent petrol düşüşte varil fiyatı 92,88 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda düşüyor. Yeni haftaya 95,53 dolardan giren brent petrol 92,88 dolara geriledi

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:03
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,88 dolara geriledi

Brent petrol düşüşte varil fiyatı 92,88 dolar
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Geçtiğimiz haftayı yatay bir seviyede sürdüren Brent petrol gerilemeye başladı. Yeni haftaya 95.56 dolardan giriş yapan Brent petrol uluslarası piyasalarda 09.40 itibarıyla yüzde 0,3o oranında geriledi 92,88 dolara düştü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise dün 88,44 dolardı. Teksas petrolü de tıpkı brent petrol gibi geriledi 83,33 dolara geriledi

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