Brent petrol 93,28 dolardan işlem görüyor

Geçtiğimiz haftayı yatay bir seviyede sürdüren Brent petrol bu hafta da yatay bir seyire geçiş yaptı. Yeni haftaya 95.56 dolardan giriş yapan Brent petrol dün 92,88 dolara gerilemişti. Bugün brent petrol uluslararası piyasalarda 09.50 itibarıyla 93,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise dün düne göre hafif bir yükseliş gösterdi. Teksas petrolü 86,25 dolardan işlem görüyor.

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