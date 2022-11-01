1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brent petrolün varil fiyatı 94,12 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,12 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:16
Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,12 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 94,12 dolar
+
Aa
-

Dün 94,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 94,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Arz tarafında ise Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Dünya genelinde resesyon endişeleri de küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatların yükselişine engel oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,16 ile 94,66 dolar aralığının direnç, 93,66 ile 93,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
2
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
3
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
4
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
5
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
6
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
﻿Sosyal konut kura çekilişi için son gün! Başvuru sayısı belli oldu
﻿Sosyal konut kura çekilişi için son gün! Başvuru sayısı belli oldu
﻿Sosyal konut kura çekilişi için son gün! Başvuru sayısı belli oldu
﻿Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı
﻿Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı
﻿Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı
﻿İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
﻿İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
﻿İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.