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Brent petrolün varil fiyatı 94,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,25 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:32
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,25 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 94,25 dolar
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Dün 96,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 94,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, güçlü dolar, resesyon endişeleri, Çin'de vaka sayılarının artması nedeniyle sıkılaşan Kovid-19 tedbirleri ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerine odaklanması nedeniyle dalgalı seyir izliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, yüksek enflasyon, ekonomik görünümün kötüleşmeye devam etmesi ve süregelen jeopolitik risklerin, finansal sistemlerin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar olduğunu, finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığını belirtti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.

Fiyatlar ayrıca, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in Şanghay ve Shenzhen gibi büyük şehirlerde de dahil olmak üzere Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılması nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor. Ülkede vaka sayıları geçen hafta, ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerine geldi. Yetkililerin, ülkenin Kovid-19 politikalarında herhangi bir gevşeme olmayacağını belirtmesi de talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,63 ile 94,88 dolar aralığının direnç, 93,91 ile 93,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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