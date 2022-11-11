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Brent petrolün varil fiyatı 95,50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,50 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:15
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,50 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 95,50 dolar
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Dün 94,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,95 artarak 95,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması etkili oldu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekildi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdı.

Dolar endeksi de 107'nin altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının talebi azaltacağı endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, şehirde yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yaşadığı metropol bölgelerde kısmi kapanmaya gidildi.

Şehrin büyük bölümünde toplu taşıma durduruldu, okullar tatil edildi. Guangcou'dan başkent Pekin ile diğer büyük şehirlere uçuşlar durduruldu.

Çin, Kovid-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisine rağmen ülkede vaka sayısı son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 96,09 ile 97,85 dolar aralığının direnç, 94,33 ile 92,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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