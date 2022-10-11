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Brent petrolün varil fiyatı 96,13 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,13 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:03
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,13 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 96,13 dolar
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Dün 98,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 96,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının yarattığı talep düşüşü beklentisi etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

Çin ise Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ticari yasaklar ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etmesi de fiyatları destekledi.

Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı, Rusya'nın askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan 8'inci yaptırım paketine göre, Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi.

Brent petrolde teknik olarak 96,37 ile 96,82 dolar aralığının direnç, 95,57 ile 95,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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