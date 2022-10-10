Brent petrolün varil fiyatı 97,25 dolar

Cuma günü 98,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 97,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Çin ekonomisindeki yavaşlama, çok sayıda merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırmasıyla tetiklenen küresel durgunluk ve talep düşüşü endişelerini kuvvetlendiriyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin ardından, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya ek petrol satabileceğine yönelik beklentiler de fiyatları baskılıyor.

ABD yönetimi, 19 Eylül'de kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik ambargosunu gölgeleyen OPEC+ kesintilerinin, piyasalardaki mevcut arz daralmasını daha da artıracağı tahmin ediliyor. Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerine yönelik AB yaptırımları aralık ve şubat aylarında yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, piyasalardaki belirsizliklerin devam edeceğini belirtmekle birlikte petrol fiyatlarının gelecek aylarda varil başına 100 doların üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,76 ile 98,44 dolar aralığının direnç, 96,63 ile 96,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.