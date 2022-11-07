Brent petrolün varil fiyatı 97,52 dolar

OPEC ülkelerinin günlük 2 milyon varil petrol üretimini azaltmasıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol yeni haftaya 97,52 dolardan giriş yaptı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise varili 91,30 dolardan alıcı buldu.