Brent petrolün varil fiyatı 97,52 dolar

OPEC ülkelerinin günlük 2 milyon varil petrol üretimini azaltmasıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol yeni haftaya 97,52 dolardan giriş yaptı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise varili 91,30 dolardan alıcı buldu.
OPEC ülkelerinin günlük 2 milyon varil petrol üretimini azaltmasıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol yeni haftaya 97,52 dolardan giriş yaptı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise varili 91,30 dolardan alıcı buldu.
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