Brezilya, Ancelotti'nin peşine düştü

İspanyol futbol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti sezon sonunu göremeden görevden alınacak. Kulüp Başkanı Florentino Perez'in aldığı bu kararın arkasında hem sportif başarısızlıklar hem de futbolcuların şikayetleri yatıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e karşı alınan 3-0 ve 2-1'lik yenilgiler, kulüpteki güveni sarstı.

İtalyan teknik adam, önceki dönemlerde kazandığı başarılarına rağmen bu sezon LaLiga veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde koltuğunu kaybedeceğini biliyordu. Copa del Rey Finali 26 Nisan’da Barcelona’ya karşı oynanacak olsa da, bu maçın sonucu karar üzerinde etkili olmayacak.

SOYUNMA ODASINDA KRİZ DERİNLEŞTİ

Relevo ve diğer İspanyol kaynakların aktardığına göre, bazı Real Madrid futbolcuları Başkan Perez'e giderek Ancelotti'den memnun olmadıklarını açıkça ifade etti. Bu gelişmenin ardından kulüp yönetimi, sezon bitmeden teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlıyor. Takım içindeki bu huzursuzluk, Ancelotti'nin ayrılığına zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biri haline geldi.

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BREZİLYA’NIN GÖZÜ ANCELOTTİ’DE

Real Madrid’deki bu gelişmeler Brezilya Futbol Federasyonu tarafından dikkatle takip ediliyor. Brezilya, Ancelotti’yi milli takımın başına getirmek için uzun süredir fırsat kolluyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, Real Madrid ile sözleşmesi devam ettiği sürece görevi kabul etmeyeceğini net biçimde belirtmişti.

Eğer Ancelotti serbest kalırsa, Brezilya onu 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri öncesinde takımın başına getirmek istiyor. Federasyon, yaz aylarına kadar bu süreci netleştirmeyi hedefliyor.

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ANCELOTTİ’NİN REAL MADRİD KARNESİ

Carlo Ancelotti, Real Madrid ile iki ayrı dönemde çalışarak Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve UEFA Süper Kupa gibi birçok başarıya imza attı. Ancak 2024-25 sezonunda takımı Avrupa arenasında hayal kırıklığı yaşayınca ve lig yarışında da geri kalınca kredisi tükendi. Kylian Mbappe gibi yıldızlarla kadrosu güçlense de bu durum, İtalyan teknik adamın geleceğini kurtaramadı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN MÜ

Brezilya, Carlo Ancelotti’nin tecrübesine ve kazanma alışkanlığına güveniyor. Özellikle genç yeteneklerle dolu kadroyu şekillendirmek ve 2026 Dünya Kupası’na güçlü girmek isteyen federasyon, Ancelotti’yi “doğru adam” olarak görüyor. Eğer Real Madrid'deki ayrılık resmileşirse, Brezilya teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Ancelotti olacak.