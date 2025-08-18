Brezilya basını duyurdu! Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Brezilya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper Vitao’yu yakın takibe aldığı ve anlaşmaya vardığı iddia edildi.

YETKİLİLER BREZİLYA'YA GİTTİ

Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaraylı yetkililerin, Vitao’yu canlı izlemek amacıyla Brezilya’ya seyahat ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı gözlemciler, Internacional ile Flamengo arasında oynanacak karşılaşmada Vitao’yu yerinde izleyecek.

Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

Samsunspor'un kararı Cihat Yaycı Paşa'yı kızdırdı! "Atatürk neden kışkırtıcı ve provokatif?"

Galatasaray yönetiminin, stoper mevkiisinin yanı sıra sağ bekte de görev alabilen Vitao için resmi teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun çok yönlü yapısı, teknik ekibin ilgisini çeken önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı! Ailesinden açıklama geldi

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!