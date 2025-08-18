Brezilya basını duyurdu! Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya basını duyurdu! Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Brezilya ekibi Internacional’de forma giyen stoper Vitao ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Brezilya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper Vitao’yu yakın takibe aldığı ve anlaşmaya vardığı iddia edildi.

YETKİLİLER BREZİLYA'YA GİTTİ

Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaraylı yetkililerin, Vitao’yu canlı izlemek amacıyla Brezilya’ya seyahat ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı gözlemciler, Internacional ile Flamengo arasında oynanacak karşılaşmada Vitao’yu yerinde izleyecek.

Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

k-001.jpeg

Samsunspor'un kararı Cihat Yaycı Paşa'yı kızdırdı! "Atatürk neden kışkırtıcı ve provokatif?"Samsunspor'un kararı Cihat Yaycı Paşa'yı kızdırdı! "Atatürk neden kışkırtıcı ve provokatif?"

Galatasaray yönetiminin, stoper mevkiisinin yanı sıra sağ bekte de görev alabilen Vitao için resmi teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun çok yönlü yapısı, teknik ekibin ilgisini çeken önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklamasıFenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı! Ailesinden açıklama geldiFenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı! Ailesinden açıklama geldi

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!

Son Haberler
Çöl sıcaklarında saati 250 TL’ye ter döküyorlar!
Çöl sıcaklarında saati 250 TL’ye ter döküyorlar!
Polis çevirmesinde alkollü çıktı ama gerçek bambaşkaydı
Polis çevirmesinde alkollü çıktı ama gerçek bambaşkaydı
Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış
Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 2 heykel ele geçirildi
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 2 heykel ele geçirildi
Neymar hüngür hüngür ağladı! Herkes şok oldu
Neymar hüngür hüngür ağladı! Herkes şok oldu