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Jesus'un aklı Brezilya'da: Ülke basını ısrarla bu iddiayı yazıyor

Brezilya basınından 'Goal', Fenerbahçe'nin şu anki teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya takımına liderlik etme hayalini sürdürdüğünü yazdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:20
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Brezilya basınından flaş Jesus iddiası

Jesus'un aklı Brezilya'da: Ülke basını ısrarla bu iddiayı yazıyor
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Aynı kaynağa göre deneyimli Portekizli teknik adamın Türk kulübüyle yaptığı sözleşme Brezilya Futbol Konfederasyonu'ndan (CBF) davet alması halinde sorun olmayacak.
2022 Dünya Kupası'nın ardından Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takım teknik direktörlüğü için ısrarla geçiyor. Goal Brezilya'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın hayalini yaşıyor.

Haberde Portekizli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde kabul edeceğini yakın çevresine aktardığı ifade edildi.
"SORUN OMAZ"
Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için lobi yaptığını açıklayan Goal Brezilya, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sorun olmayacağını söylediğini de bildirdi.

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