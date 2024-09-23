Brezilya borsalarında serbest düşüş sürüyor

Ibovespa endeksi, pazartesi günü %0,3 değer kaybederek 130.800 puanın altına indi ve üst üste beşinci düşüşünü kaydetti. Yatırımcılar, son Focus Bülteni projeksiyonlarını değerlendirirken artan riskten kaçınma eğilimi ve devam eden mali harcama endişeleri piyasalara hakim oldu. Brezilya’nın gösterge faizi Selic'in 2024 yılı sonunda %11,50 olacağı beklentisi, daha önceki %11,25 tahminine göre yukarı revize edildi. Ayrıca, 2024 yılı enflasyon beklentisi de %4,35'ten %4,37'ye yükselirken, GSYİH büyüme tahminleri %2,96'dan %3,0’a çıktı. Artan riskten kaçınma eğilimi, mali disiplinle ilgili endişelerden, revize edilen hükümet bütçesinden ve Selic faiz oranındaki olası ek artış beklentilerinden kaynaklandı. Bu faktörler, ekonomiye ve enflasyona olan etkileri konusunda belirsizlik yaratırken yatırımcıların risk alma isteğini sınırladı. Banco Santander %2'den fazla değer kaybederek başı çekerken, Eletrobras (-%0,8), Rede D'Or São Luiz (-%1,4), Banco Bradesco (-%1,4), Suzano Papel e Celulose (-%1,5) ve B3 (-%1,4) hisseleri de kayıplar yaşadı.