Brezilya Borsası rekor sonrası soluklandı

Brezilya'nın B3 borsasında işlem gören Ibovespa endeksi, çarşamba günü yüzde 0,3 gerileyerek 138.800 puanın altına indi. Endeks, bir önceki seansta ulaştığı tarihi zirveden hafif geri çekildi. Bu düşüş, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlıklarında sağlanan geçici çözüme rağmen yatırımcıların temkinli yaklaşımını yansıtıyor.

Kanada ekonomisine dolar darbesi

MERKEZ BANKASI FAİZ TUTUMUNU SÜRDÜRMEKTE KARARLI

Brezilya Merkez Bankası’nın son Copom toplantısına ait yayımlanan tutanaklar, politika faiz oranı olan Selic’in mevcut seviyelerde kalmaya devam edeceğini vurguladı. Banka, enflasyon beklentileri kalıcı olarak hedefe oturmadıkça faiz indirimi yapılmayacağını belirtti. Şu anki sıkı para politikası duruşu, ülke içi finansal istikrar açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Ateşkes Pakistan Borsası'na iyi geldi

ŞİRKET HİSSELERİNDE KARMAŞIK SEYİR

Şirket bazında hareketlerde ise karışık bir tablo ortaya çıktı. Gıda devi JBS'nin hisseleri yaklaşık yüzde 5 düşüşle endekste en çok değer kaybedenler arasında yer aldı. Enerji firması Eletrobras ise karışık gelen çeyreklik bilançosunun ardından günü yatay bir seyirle tamamladı. Öte yandan kağıt üreticisi Suzano'nun hisseleri yüzde 1,5, gıda şirketi BRF'nin hisseleri ise yüzde 3 değer kazandı. Bu yükselişler, genel düşüşü sınırlamada etkili oldu.

Brezilya borsasında yaşanan bu gerileme, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve iç politikaların yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.