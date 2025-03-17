Brezilya Borsası son dört ayın en yüksek seviyesini gördü

Ibovespa’daki yükselişin başlıca nedenlerinden biri, Çin’in iç tüketimi artırmaya yönelik adımları oldu. Ülkenin beklenenden daha güçlü gelen ekonomik verileri, Brezilya’nın emtia sektörüne olan talebi artırdı. Bu durum, endeksin önde gelen şirketlerinden olan petrol devi Petrobras’ın yüzde 2,7 ve madencilik şirketi Vale’in yüzde 1,2 değer kazanmasını sağladı.

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PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ŞİRKETLERE YARADI

Küresel petrol fiyatlarının yükselmesi, Brezilya’daki büyük şirketlerin hisselerine de olumlu yansıdı. Enerji sektöründeki şirketlerin güçlü performansı, Ibovespa’nın yukarı yönlü hareketini destekledi.

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İÇ PİYASADA BÜYÜME SİNYALLERİ

Yurt içinde ise ekonomik veriler, yatırımcıların moralini yükseltti. Brezilya'nın Ocak ayına ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla göstergesi yüzde 0,9 artış gösterdi ve beklentileri aştı. Bu olumlu gelişme, borsadaki alımları hızlandırdı.

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BANKACILIK HİSSELERİ GÜÇ KAZANDI

Bankacılık sektörü de güçlü bir performans sergiledi. Banco do Brasil, Santander, Itaúsa ve Bradesco’nun hisseleri yüzde 1,5 ile 2,8 arasında değer kazandı.

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PİYASANIN GÖZÜ MERKEZ BANKALARINDA

Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Brezilya Merkez Bankası’nın Selic faiz oranına ilişkin kararını ve ABD Merkez Bankası’nın politika güncellemelerini yakından takip ediyor. Bu gelişmeler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.