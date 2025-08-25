Brezilya Borsası uçuşa geçti

Brezilya’nın önde gelen borsa endeksi Ibovespa, haftaya güçlü bir başlangıç yaparak yüzde 0,4’lük artışla 138.500 puanın üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki iyimser hava ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyalleri, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Aynı zamanda, Brezilya’da hükümetin yeni ekonomi hamleleri de piyasalara canlılık kattı.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ PİYASALARI COŞTURDU

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın, Wyoming’deki Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı konuşma, küresel piyasalarda yankı uyandırdı. Powell, eylül ayında faiz indirimine gidilebileceği sinyalini vererek, iş gücü piyasasındaki risklere dikkat çekti. Yatırımcılar, bu açıklamayı 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 84 olasılık ve 2026 ortasına kadar faizlerin yüzde 3,25-3,5 seviyesine gerileyeceği beklentisiyle değerlendirdi. Bu durum, ABD borsalarında olduğu gibi Brezilya’da da hisse senetlerine olan talebi artırdı. Wall Street’te Dow Jones endeksi rekor seviyeye ulaşırken, Ibovespa da bu olumlu havadan nasibini aldı.

LULA’DAN YENİ EKONOMİ HAMLESİ

Brezilya’da hükümet cephesinde de hareketli bir gün yaşandı. Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Planalto Sarayı’nda yeni bir “Sanayi 4.0” kredi hattını kamuoyuna duyurdu. Programa, Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Maliye Bakanı Fernando Haddad da katıldı. Bu kredi hattı, teknolojik yenilikleri desteklemeyi ve sanayi sektörünü canlandırmayı hedefliyor. Ayrıca, Alckmin’in Brezilya-Nijerya İş Forumu’nu kapatması ve Tarım Geliştirme Bakanı Paulo Teixeira’nın, ABD tarifelerinden etkilenen firmalara destek olmak için yeni kamu gıda alımı kurallarını açıklaması, piyasalarda güven artırıcı adımlar olarak değerlendirildi.

ŞİRKETLER YÜKSELİŞTE: BANKALAR VE DEVLER ÖNE ÇIKTI

Borsadaki yükselişte şirket performansları da etkili oldu. Bankacılık sektörü, Itaú’nun yüzde 0,4 ve Bradesco’nun yüzde 2,9’luk artışıyla dikkat çekti. Petrol devi Petrobras hisseleri yüzde 0,2, madencilik şirketi Vale yüzde 0,8 ve endüstriyel ekipman üreticisi WEG ise yüzde 4,4 değer kazandı. Bu güçlü performans, Ibovespa’nın haftaya sağlam bir başlangıç yapmasını sağladı. Analistler, özellikle Petrobras ve Vale gibi “blue chip” hisselerin, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen direnç gösterdiğini belirtiyor.

PİYASALAR GELECEĞE ODAKLANDI

Brezilya borsası, hem küresel hem de yerel gelişmelerle desteklenen bu yükselişle, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fed’in faiz politikası ve Lula hükümetinin ekonomik canlandırma adımları, piyasalardaki iyimserliği güçlendiriyor. Ancak, analistler, ABD’nin yeni tarifelerinin uzun vadeli etkilerinin ve Brezilya’daki siyasi gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ibovespa’nın önümüzdeki günlerdeki performansı, bu dinamiklerin nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.