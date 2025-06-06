Brezilya Borsası, vergi tartışmalarının gölgesinde geriledi

Brezilya'nın önde gelen hisse senedi endeksi Ibovespa, Cuma günü 136 bin puan sınırını korumakta zorlanarak hafif bir düşüşle günü kapattı. Piyasalardaki bu durgunluğun temel nedeni, hükümetin finansal işlem vergilerinde yapmayı planladığı değişikliklerle ilgili belirsizlik oldu.

Reuters’a konuşan iki üst düzey kaynak, Brezilya hükümetinin bazı vergi muafiyetlerini yüzde 10 oranında azaltmayı hedeflediğini ve bu düzenleme için yasa tasarısı hazırlığında olduğunu belirtti. Söz konusu önlemle, işlem vergisindeki artışın yaratacağı mali yükün dengelenmesi amaçlanıyor. Maliye Bakanlığı yetkililerinin, bu hafta Esfera Forumu'nda konuya ilişkin resmi açıklamalar yapması bekleniyor.

Bu iç gelişmelere ek olarak, ABD'den gelen pozitif veriler dikkat çekti. Mayıs ayında ABD ekonomisi tarım dışı 139 bin istihdam yaratarak, beklentilerin (126 bin) üzerinde bir artış sağladı. İşsizlik oranı ise yüzde 4.2 ile sabit kaldı. Bu durum, küresel piyasalar açısından iyimser bir hava oluşturdu.

Borsa açılışında Brezilya’nın önde gelen şirketlerinden Petrobras hisseleri yüzde 1.22, Vale hisseleri ise yüzde 0.38 oranında değer kazandı. Et üreticisi firmaların da hisse değerlerinde artış gözlemlenirken, büyük bankaların hisseleri karışık bir seyir izledi.

Günün en dikkat çekici hareketi perakende zinciri Casas Bahia’dan geldi. Şirketin açıkladığı borç yeniden yapılandırma planı sonrasında hisselerinde yüzde 20’ye yakın yükseliş yaşandı. Bu gelişme, şirketin piyasadaki güvenini yeniden kazanmaya çalıştığının bir işareti olarak yorumlandı.

Brezilya maliye politikalarında yaşanacak olası değişikliklerin Ibovespa üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde de hissedilmesi bekleniyor. Özellikle yatırımcılar, Esfera Forumu'ndan çıkacak açıklamalara odaklanmış durumda.