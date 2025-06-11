Brezilya Borsası'na dış talep piyangosu

Brezilya'nın önde gelen borsa endeksi Ibovespa, Çarşamba günü günü yüzde 0,5 değer kazanarak 137.128 puandan kapattı. Bu yükselişte, emtia piyasalarındaki toparlanma, şirketlere yönelik olumlu haberler ve netleşen politika ortamının yabancı yatırımcıların Brezilya hisselerine olan ilgisini yeniden artırması etkili oldu. Piyasalarda, özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin azalmasına yönelik adımlar, Brezilya ekonomisine olumlu yansıdı.

EMTİA PİYASALARI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ RÜZGARI

Petrol fiyatlarının yedi haftanın zirvesine çıkması, enerji devi Petrobras hisselerini yüzde 0,8 yukarı taşıdı ve petrol arama hizmetleri şirketlerini de olumlu etkiledi. Finans sektöründe ise UBS BB'nin Santander için yaptığı "al" tavsiyesi, bankanın hisselerini yüzde 4,4 yükselterek sektör genelinde bir ralliyi tetikledi. Yatırımcılar, Brezilya hükümetinin finansal işlemler vergisinde IOF yaptığı "yeniden düzenleme" sonrası, bankacılık sektöründe kredi akışının daha sorunsuz hale gelmesini bekliyor. Bu ayarlamanın finansal piyasalardaki belirsizliği azaltarak yatırımcı güvenini artırdığı belirtiliyor.

ABD-ÇİN UZLAŞMASI MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYOR

Küresel piyasalarda önemli bir gelişme olarak, ABD ve Çin arasında geçen ayki Cenevre tarife ateşkesini yeniden canlandırmak ve nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için geçici bir anlaşmaya varılması, Brezilya'nın madencilik devleri Vale ve diğer büyük madencilik şirketlerinin beklentilerini yeniden canlandırdı. Bu uzlaşma, küresel ticaret akışlarının normalleşmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve emtia fiyatları üzerinde pozitif bir etki yaratıyor. Brezilya ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olan madencilik sektörünün bu gelişmelerden fayda sağlaması öngörülüyor.