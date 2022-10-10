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Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'dan yamyamlık itirafı. Skandal sözleri ortaya çıktı

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun 2016 yılında yayınlanmış videosu gündem oldu. Yayınlanan video ile Bolsonaro'nun insan eti yiyebileceğini söylediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 19:06
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Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun insan eti yiyebileceğini söyledi sözleri gündem oldu

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'dan yamyamlık itirafı. Skandal sözleri ortaya çıktı
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Brezilya Cumhurbaşkanı ve devam eden seçimlerde yarışacak iki adaydan biri olan Jair Bolsonaro'nun, 2016 yılında Brezilya dışında bir gazeteye verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

The Guardian'ın haberine göre, Bolsonaro, rakipleri tarafından 6 yıl sonra yeniden gündeme getirilen videoda "Bir Kızılderili yerdim, hiç sorun değil" dedi.

Kızılderili topluluğu ile yaptığı gezide insan eti yeme şansı bulduğunu söyleyen Bolsonaro, insan eti yiyebileceğini söyledi.

Bolsonaro'nun yamyamlık ile ilgili açıklamaları için Kızılderili liderler "Aşırı sağ başkanın yeni yalanı" açıklamasında bulundu. Bolsonaro'nun ziyaret ettiğini söylediği bölgede yaşayan Yanomami halkı, hiçbir zaman bu tür eylemlerde bulunmadıklarını ifade etti.

Bolsonaro için sosyal medyada "başkanın ahlaksızlığının bir başka kanıtı" yorumları yapıldı.

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