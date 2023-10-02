Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ameliyat oldu

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, kalçasından ameliyat olmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

KAYNAK: İHA
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ameliyat oldu

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, geçtiğimiz cuma günü Sirio-Libanes Hastanesi'nde kalça ameliyatı olduğu ve bugün hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Lula da Silva’nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Lula da Silva’nın iyileşme sürecinde Alvorada Başkanlık Konutu’nda 3 hafta geçireceği belirtildi. Ameliyatı yapan ortopedi cerrahı Giancarlo Polesello, Lula da Silva’nın çok uzun süre ayakta durmaması gerektiğini ve ilk haftalarda yürüteç kullanması gerektiğini ifade etti.

Doktorların salı gününe kadar hastanede kalmasını beklediği ancak Lula da Silva’nın dün fizyoterapi seanslarında yürümeye başladığı ve bu nedenle erken taburcu edildiği aktarıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Lula da Silva’nın Ekim 2022’deki devlet başkanlığı için başlattığı seçim kampanyasından bu yana kalça eklemleri ağrısından şikayet ettiği ve son günlerde rahatsızlığının arttığı iddia edildi. Lula da Silva, seçimi kazanmasının ardından 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti

Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Bu twitleri neden sildin Kerem Ökten. Atatürk'ü hedef alan paylaşımları kaldırıp hiç yapmamış gibi Atatürk'e sevgisinden bahsetti Gündem
Bu twitleri neden sildin Kerem Ökten. Atatürk'ü hedef alan paylaşımları kaldırıp hiç yapmamış gibi Atatürk'e sevgisinden bahsetti
Yunanistan geri itiyor, Sahil Güvenlik kurtarıyor Gündem
Yunanistan geri itiyor, Sahil Güvenlik kurtarıyor
Ulusal parkta ayı dehşeti evli çifti öldürdü. Cesetleri saatler sonra bulundu Dünya
Ulusal parkta ayı dehşeti evli çifti öldürdü. Cesetleri saatler sonra bulundu
Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman? Gündem
Rebiülahir ayı nedir? Rebiülahir ayı ne zaman?
Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu Ekonomi
Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'da yağışın biteceği tarih belli oldu Gündem
İstanbul'da yağışın biteceği tarih belli oldu
Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 100 gün bitti Gündem
Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 100 gün bitti