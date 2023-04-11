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Brezilya Devlet Başkanı, Çin'i ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:41
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin'i ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı, Çin'i ziyaret edecek
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lula da Silva 12-15 Nisan'da Pekin'de temaslarda bulunacak.

Brezilya Devlet Başkanı, ziyaretinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ve diğer yetkililerle görüşecek.

Lula da Silva, ilkini geçen ayın sonunda yapmayı planladığı Çin ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle ertelemişti.

Brezilya'da, 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

2003-2010 döneminde Brezilya'da devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, iktidarı döneminde Pekin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye özel önem vermiş; Çin, 2009'dan itibaren Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı haline gelmişti.

Brezilya, Çin'e başta demir cevheri olmak üzere büyük miktarda ham madde ve tarım ürünü ihraç ediyor.

İki ülke, gelişmekte olan büyük nüfuslu ülkelerin oluşturduğu BRICS örgütü içinde çok taraflı işbirliğini sürdürüyor. (AA)

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