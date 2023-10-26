Brezilya Devlet Başkanı'ndan Orta Doğu'da çatışmaları durdurun çağrısı

Başkent Brasila'da devlet başkanlığı sarayındaki basın toplantısında konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Kimin haklı kimin haksız olduğu bir tarafa bırakılmalı ya da ilk kimin saldırdığını dahi bilmek istemiyorum. Artık düşmanlıkların sona erdirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, "Sorun şu ki, artık bu bir savaş değil sadece bir soykırım. Zira savaşla hiçbir ilgisi olmayan yaklaşık 2 bin çocuk öldürüldü. Gerçekten anlamıyorum; sonucu çocukların ve masumların ölümüne yol açacak savaşa bir insan nasıl katlanır, bilemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası topluma seslenen Lula da Silva, İsrail bombardımanından kaçmak isteyen Gazzeliler için insani koridorun bir an önce açılması çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 25 Ekim'deki açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtmişti.