Brezilya ekonomisi rüzgarı arkasına Aldı

Brezilya para birimi real, dolara karşı değer kazanarak 5.65 seviyesine yükseldi ve 13 Mayıs itibarıyla son 8 ayın zirvesi olan 5.6 seviyelerine yaklaştı. Bu yükselişte Brezilya Merkez Bankası’nın sıkı para politikası kararlılığı ile ABD ile gelişen ticaret ilişkileri etkili oldu.

İşgücü piyasasındaki olumlu veriler bu duruşu destekledi. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı CAGED tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında beklentilerin üzerinde istihdam yaratıldı. Ayrıca Brezilya İstatistik Enstitüsü’nün PNAD araştırması, işsizlik oranının tahminlerin oldukça altında gerçekleştiğini gösterdi.

Bu güçlü veriler, merkez bankasına politika faizini mevcut seviyede uzun süre koruma alanı sağladı. Banka son toplantısında faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 14.75'e çıkardı. Bu oran, 2006'dan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Öte yandan, ABD’de bir federal mahkeme eski Başkan Donald Trump’ın Brezilya’ya uyguladığı yüzde 10'luk misilleme tarifelerini iptal etti. Ancak Maliye Bakanlığı'nın kısa süreliğine Finansal İşlemler Vergisi’ni yüzde 3.5’e çıkarması, sermaye kontrolü endişelerini beraberinde getirdi.