Brezilya Japonya'dan özür diledi

Kyodo News'in haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti, Santos şehrindeki Japon göçmenlerin evlerinden çıkarılması ve 2. Dünya Savaşı sonrasında göçmen toplumundaki huzursuzluk nedeniyle Anchieta Adası'nda hapsedilenlere yönelik kötü muameleler nedeniyle düzenlenen törende özür diledi.

Af Komisyonu Başkanı Enea de Stutz e Almeida, burada yaptığı konuşmada, öne eğilerek Japonca "Brezilya hükümeti, atalarınıza yapılan zulümden ötürü af diliyor." dedi.

Söz konusu iki olay, hükümetin bir danışma kurumu olan İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanlığının Af Komisyonunca incelendi.

Komisyon, ülkede savaş sonrası askeri rejim dönemindeki yapılan siyasi zulümleri araştırıyor.

- Ne olmuştu?

Brezilya, 20. yüzyılın başlarında Japonların göç ettiği yerlerden biriydi.

1943'te Brezilya'nın, müttefiklere katılıp Tokyo ile diplomatik bağlarını kesmesinin ardından yaklaşık 6 bin 500 Japon, evlerini terk etmeye zorlanarak, kamplara veya iç bölgelere yerleştirilmişti.

ABD ve Kanada hükümetleri de 2. Dünya Savaşı sırasında Japon asıllı kişilerin enterne edilmesinden ötürü özür dilemişti.

2022'nin başlarında, benzer bir özür çağrısı, o zamanki Başkan Jair Bolsonaro liderliğindeki sağcı hükümet tarafından reddedilmişti.