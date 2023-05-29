Brezilya kirazınn özellikleri nelerdir

Brezilya kirazı pek çoğumuzun bilmediği bir meyvedir. Peki, o kirazın özellikleri nelerdir? İşte, yanıtı…

Brezilya kirazınn özellikleri nelerdir

Brezilya kirazı ya da Brezilya kirazı 7,5–10,5 metre yüksekliğinde, ince, düz, yaprak dökmeyen bir ağaç, yabani ağaçlar 20 metreden daha yüksek bir yüksekliğe ulaşır.

Brezilya kirazı, güney Brezilya, Paraguay ve güney Amerika Birleşik Devletleri'nde hem vahşi hem de ekili olarak bulunur.

Meyvesi basık, 1,25–2 cm genişliğindedir.Brezilya kirazının meyve rengi mordan siyaha kadar değişir. İnce kabuğun altında 1-3 kahverengi tohum ve kiraz aroması ile beyaz veya kırmızı sulu et bulunur. Meyve olgunlaşma dönemi: Florida'da Nisan-Mayıs ve Brezilya'da Kasım-Şubat.

Brezilya kirazları, normal kirazlarla aynı şekilde yenir. Çilekler yıkanır ve kabuğuyla birlikte tüketilir. Tohumları kemirmek gerekli değildir, zehirlidirler (hidrosiyanik asit içerirler).

Birçok tatlı Brezilya kirazı'dan yapılır – jöle, reçel, reçeller, meyveler turtalar için dolgu olarak kullanılır ve meyve salatalarına sepals ve yapraklar eklenir.

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