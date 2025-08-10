Brezilya liderinin kulübünde büyük kriz! Başkan görevden alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya liderinin kulübünde büyük kriz! Başkan görevden alındı

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ta başkanın görevine son verildi. Yönetim kurulu, ağır suçlamalarla yargılanan başkan Augusto Melo'yu görevden uzaklaştırdı.

Brezilya Serie A'nın daha önce 7 kez şampiyonluk yaşamış köklü kulüplerinden Corinthians'ta başkan krizi yaşanıyor.

Kulüp başkanı Augusto Melo hakkında kara para aklıma, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlamalarıyla yargılama süreci başlatıldı.

Bunun üzerine kulübün yönetim kurulu cumartesi günü toplanarak başkan Augusto Melo'nun görevine son verme kararı aldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da destekçileri arasında yer aldığı Corinthians, şu anda ulusal ligde on ikinci sırada yer alıyor.

Son Haberler
İkinci elde araçta 1 milyon lira ilgisi! Kredi kartı hareketlendirdi
İkinci elde araçta 1 milyon lira ilgisi! Kredi kartı hareketlendirdi
Boğaz'da tekne arızalandı, akıntıda sürüklendi
Boğaz'da tekne arızalandı, akıntıda sürüklendi
Fenerbahçe transferden vazgeçti! Taraftar tepkisi geri adım attırdı
Fenerbahçe transferden vazgeçti! Taraftar tepkisi geri adım attırdı
Altından bal damlayan incir üreticisinin yüzü güldü!
Altından bal damlayan incir üreticisinin yüzü güldü!
Barajda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı