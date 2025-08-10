Brezilya liderinin kulübünde büyük kriz! Başkan görevden alındı

Brezilya Serie A'nın daha önce 7 kez şampiyonluk yaşamış köklü kulüplerinden Corinthians'ta başkan krizi yaşanıyor.

Kulüp başkanı Augusto Melo hakkında kara para aklıma, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlamalarıyla yargılama süreci başlatıldı.

Bunun üzerine kulübün yönetim kurulu cumartesi günü toplanarak başkan Augusto Melo'nun görevine son verme kararı aldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da destekçileri arasında yer aldığı Corinthians, şu anda ulusal ligde on ikinci sırada yer alıyor.