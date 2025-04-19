Brezilya Milli Takımı istiyordu: Mourinho kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Brezilya Milli Takımı istiyordu: Mourinho kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun adı son olarak Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Portekizli teknik adamın ilk görüşmede verdiği yanıt belli oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım için aylardır yeni teknik direktör arıyor. Son çıkan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun adı geçiyordu. Mourinho’nun teklifi kabul etmesi durumunda kariyerinde ilk kez bir milli takım çalıştırarak Dünya Kupası’nda boy göstereceği belirtiliyordu.

62 yaşındaki teknik adamın yerine Real Madrid'in çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'nin yanı sıra Jorge Jesus ve Jurgen Klopp'u da listesine ekleyen Brezilya, son olarak Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jose Mourinho için de harekete geçti.

Sözcü’de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli çalıştırıcı için ilk temas kuruldu.

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddetti. Başta Portekiz Milli Takımı olmak üzere birçok Avrupa devinden teklif alan Jose’nin gelecek sezon da sarı-lacivertli kulüpte kalma ihtimali güçlendi

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