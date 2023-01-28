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Brezilya'da Jesus sesleri

Brezilya milli takımının eski futbolcusu Dante Jorge Jesus'un milli takımın başına getirilmesinin en doğru seçim olacağını söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:03
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Brezilya milli takımında Jorge Jesus sesleri

Brezilya'da Jesus sesleri
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Esporte ao Minuto'ya konuşan Dante, Jesus'un sadece teknik düzeyde değil, aynı zamanda insani açıdan da çok büyük insani değerlere sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"Gerçek şu ki, Brezilyalılar için yabancı bir antrenöre sahip olmak kültürel bir şey değil. Böyle bir şey olursa oradaki herkes için yeni bir şey olacak.

Abel Ferreira ve Jorge Jesus'un bir avantajı var çünkü niteliklerini Brezilya'da gösterdiler. 

Jorge Jesus ile bir kez tanışma fırsatım oldu. O, futbol konusunda tutkulu olan muhteşem bir insan. Brezilya futbolunun amacı da bu, futbolu ve oyunun kendisini seven insanlar tarafından yönetiliyor.

Portekiz okulu çok iyi hizmet veriyor, orada Piyasadaki harika teknik direktörler. Eğer seçilirlerse, Brezilya takımına iyi hizmet verilmiş olur."

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