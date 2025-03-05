Brezilya reeali güçleniyor: Dolar zayıflarken piyasalar canlandı

Brezilya reali, Aralık 18’de gördüğü 6,29 seviyesindeki rekor dipten toparlanarak dolar karşısında 5,80 seviyesine doğru değer kazandı. Bu yükseliş, güçlü yerel ekonomik veriler ve ABD dolarındaki zayıflıkla desteklendi. Şubat ayında Brezilya’nın S&P Global Bileşik PMI verisi 48,2’den 51,2’ye yükselerek 16 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçti. Özellikle imalat üretimi ve yeni siparişlerdeki artış, ekonomik toparlanmaya katkı sağladı.

Bu veriler, özel sektör faaliyetlerindeki dirençliliği göstererek ekonomik yavaşlama endişelerini hafifletti ve Brezilya Merkez Bankası’nın mart ayında bir faiz artırımı daha yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Öte yandan, ABD’de özel sektör istihdam artışı yedi ayın en düşük seviyesine geriledi ve bu durum doların zayıflamasına yol açtı. Ticaret politikalarındaki belirsizlikler de dolara baskı yaparken, Trump yönetiminin Kanada, Meksika ve Çin’e uyguladığı tarifeler misillemelere neden olarak küresel büyüme risklerini artırdı.