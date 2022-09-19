Saha karıştı. Brezilya'da Melo ve arkadaşlarının derbisinde tam 5 kırmızı kart çıktı

Brezilya Serie A'da haftanın dev maçında Fluminense, Flamengo'yu deplasmanda 2-1 yendi. 90 dakika sonunda gülen taraf bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo'nun takımı oldu.

Maç sonunda yaşananlar ise karşılaşmanın adeta önüne geçti.

Maçın son bölümünde çıkan arbede nedeniyle maç +10 dakika uzatma ile tamamlandı. 86 ve 90 dakika arasında tam 2 Flamengo'dan 2 de Fluminense'den olmak üzere 4 kırmızı kart çıktı.

Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri Ganso ve Nathan atarken, Flamengo'nun tek sayısı ise Gabigol ile geldi.