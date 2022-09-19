19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Saha karıştı. Brezilya'da Melo ve arkadaşlarının derbisinde tam 5 kırmızı kart çıktı

Saha karıştı. Brezilya'da Melo ve arkadaşlarının derbisinde tam 5 kırmızı kart çıktı

Brezilya derbisinde kartlar havada uçuştu taraftar çılgına döndü.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:58
Takip Et

Brezilya Serie A'ya bu hafta Flamengo - Fluminense derbisi ve çıkan kartlar damga vurdu. Melo ve arkadaşları çileden böyle çıktı

Saha karıştı. Brezilya'da Melo ve arkadaşlarının derbisinde tam 5 kırmızı kart çıktı
+
Aa
-

Brezilya Serie A'da haftanın dev maçında Fluminense, Flamengo'yu deplasmanda 2-1 yendi. 90 dakika sonunda gülen taraf bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo'nun takımı oldu.

Maç sonunda yaşananlar ise karşılaşmanın adeta önüne geçti.

Maçın son bölümünde çıkan arbede nedeniyle maç +10 dakika uzatma ile tamamlandı. 86 ve 90 dakika arasında tam 2 Flamengo'dan 2 de Fluminense'den olmak üzere 4 kırmızı kart çıktı.

Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri Ganso ve Nathan atarken, Flamengo'nun tek sayısı ise Gabigol ile geldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
3
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
4
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
7
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
﻿WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor
﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor
﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor
﻿Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
﻿Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
﻿Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.