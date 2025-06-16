Brezilya tahvil faizleri son 6 ayın en düşük seviyelerinde

Baran Yalçın
Brezilya tahvil faizleri son 6 ayın en düşük seviyelerinde

Brezilya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizleri Haziran ayında yaklaşık %13,9 seviyelerine gerileyerek son altı ayın en düşük düzeylerine yaklaştı.

Brezilya'da 10 yıllık devlet tahvili faizleri, azalan enflasyon ve değişen faiz oranı beklentileriyle birlikte Haziran ayında yaklaşık %13,9 seviyelerine inerek Aralık 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaştı. Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (IPCA) verilerinin yıllık bazda %5,32 ile piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması, Brezilya Merkez Bankası'nın (Copom) faiz oranlarını %14,75'te sabit tutacağı yönündeki piyasa kanaatini güçlendirdi ve piyasadaki oynaklığı azalttı.

Hindistan'da üreticiler bayram ettiHindistan'da üreticiler bayram etti

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN GELEN ADIMLAR VE S&P'NİN NOTU

Maliye Bakanı Haddad'ın son dönemdeki Finansal İşlemler Vergisi (IOF) düzenlemeleri ve ek gelir vergisi önlemleri, yatırımcıları Brezilya'nın orta vadeli mali yolu konusunda tam olarak ikna etmekte yetersiz kalsa da, S&P'nin 6 Haziran'da ülkenin "BB" notunu "durağan" görünümle teyit etmesi, kredi risk primleri için olumlu bir gelişme oldu. Bu durum, piyasalara bir nebze nefes aldırdı.

Japon Borsası savaş dinlemediJapon Borsası savaş dinlemedi

KÜRESEL ETKİLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Dış piyasalarda ise ABD Hazine tahvil faizlerindeki mütevazı geri çekilme, İran-İsrail arasındaki diplomatik temaslara ilişkin haberlerden kaynaklansa da, Brezilya tahvillerine yalnızca sınırlı bir rahatlama sağladı. Yaklaşan yüklü ihraçlar ve emeklilik fonlarının temkinli duruşu göz önüne alındığında, Brezilya tahvil faizlerinin, inandırıcı bir mali konsolidasyon sağlanana kadar mevcut seviyelerde kalması bekleniyor. Yatırımcılar, hükümetin mali disiplini sağlama konusundaki adımlarını yakından takip ediyor.

image.webp

Son Haberler
Kyle Walker transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Kyle Walker transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Trump ve ailesi bu sektöre de el attı
Trump ve ailesi bu sektöre de el attı
CHP’den Binali Yıldırım’ın 2019'daki adaylık süreci ile ilgili çarpıcı iddia!
CHP’den Binali Yıldırım’ın 2019'daki adaylık süreci ile ilgili çarpıcı iddia!
Kaldırımlar yandaşa peşkeş: Esenler'de yayaya yer yok...
Kaldırımlar yandaşa peşkeş: Esenler'de yayaya yer yok...
Suriye hava sahası geçici olarak kapatıldı
Suriye hava sahası geçici olarak kapatıldı