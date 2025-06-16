Brezilya tahvil faizleri son 6 ayın en düşük seviyelerinde

Brezilya'da 10 yıllık devlet tahvili faizleri, azalan enflasyon ve değişen faiz oranı beklentileriyle birlikte Haziran ayında yaklaşık %13,9 seviyelerine inerek Aralık 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaştı. Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (IPCA) verilerinin yıllık bazda %5,32 ile piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması, Brezilya Merkez Bankası'nın (Copom) faiz oranlarını %14,75'te sabit tutacağı yönündeki piyasa kanaatini güçlendirdi ve piyasadaki oynaklığı azalttı.

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MALİYE BAKANLIĞI'NDAN GELEN ADIMLAR VE S&P'NİN NOTU

Maliye Bakanı Haddad'ın son dönemdeki Finansal İşlemler Vergisi (IOF) düzenlemeleri ve ek gelir vergisi önlemleri, yatırımcıları Brezilya'nın orta vadeli mali yolu konusunda tam olarak ikna etmekte yetersiz kalsa da, S&P'nin 6 Haziran'da ülkenin "BB" notunu "durağan" görünümle teyit etmesi, kredi risk primleri için olumlu bir gelişme oldu. Bu durum, piyasalara bir nebze nefes aldırdı.

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KÜRESEL ETKİLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Dış piyasalarda ise ABD Hazine tahvil faizlerindeki mütevazı geri çekilme, İran-İsrail arasındaki diplomatik temaslara ilişkin haberlerden kaynaklansa da, Brezilya tahvillerine yalnızca sınırlı bir rahatlama sağladı. Yaklaşan yüklü ihraçlar ve emeklilik fonlarının temkinli duruşu göz önüne alındığında, Brezilya tahvil faizlerinin, inandırıcı bir mali konsolidasyon sağlanana kadar mevcut seviyelerde kalması bekleniyor. Yatırımcılar, hükümetin mali disiplini sağlama konusundaki adımlarını yakından takip ediyor.