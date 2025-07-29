Brezilya takımı Galatasaray'ın ciğerini istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hem gelecek oyuncular hem takımdan ayrılacak oyuncular konusunda hareketlilik yaşanıyor.

Brezilya'dan Zero Hora'nın haberine göre Gremio, sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde Brezilya ekibinin deneyimli orta saha oyuncusunu transfer etmek için menajeriyle temasa geçtiği ve kısa süre içinde Galatasaray ile pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün ise Lucas Torreira için pazarlık masasına 15 milyon euro talep ederek oturacağı ifade edildi.

Galatasaray'a 3 sezon önce gelen 29 yaşındaki futbolcu; 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla 129 maça çıkan Torreira, 7 gol-12 asistlik bir performans sergiledi.