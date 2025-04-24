Brezilya tüketici güveni yükselişe geçti

Brezilya’da FGV-IBRE Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2025’te mevsimsellikten arındırılmış verilerle 0,5 puan artarak 84,8’e yükseldi. Bu, arka arkaya gelen üç aylık düşüşün ardından ikinci artış olarak kayıtlara geçti. Artışın temel nedeni, 0,7 puan yükselerek 88,1 seviyesine ulaşan beklentiler endeksi oldu. Cari durum endeksi ise neredeyse sabit kalarak yalnızca 0,1 puanlık bir artışla 81,1’e çıktı.

FGV IBRE ekonomisti Anna Carolina Gouveia, “Nisan ayındaki yükseliş, büyük ölçüde yerel ekonomik koşullara yönelik beklentilerdeki iyileşmeden kaynaklanıyor. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen tüketici güveni hâlâ yaygın bir karamsarlık yansıtıyor” dedi.

Uzmanlara göre tüketiciler, kısa vadeli ekonomik sinyallere daha olumlu bakmaya başlasa da yüksek enflasyon, işsizlik ve gelir dengesizlikleri gibi yapısal sorunlar güvenin toparlanmasını zorlaştırıyor.

Brezilya Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürmesi ve enflasyonla mücadelede elde edilen kısmi başarılar, beklentilerin yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oldu. Ancak analistler, tüketici harcamalarında kalıcı bir artış için daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik sinyallerin gerektiğini vurguluyor.