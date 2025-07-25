Brezilya tüketici güveninde Temmuz artışı

Brezilya’da tüketici güveni, Temmuz 2025’te bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 86,7 seviyesine çıktı. FGV-IBRE tarafından mevsimsel etkilerden arındırılarak açıklanan tüketici güven endeksi, Mart ayından itibaren başlayan toparlanma eğilimini sürdürdü. Temmuz’daki artış, özellikle düşük gelir grubundaki hanehalklarında daha belirgin oldu. Endeksin iki temel bileşeni olan mevcut koşullar ve gelecek beklentilerinde sırasıyla 0,5 ve 0,7 puanlık artış yaşandı.

EKONOMİK KOŞULLAR VE HANE FİNANSMANINDA İYİLEŞME

Ekonomi değerlendirmelerinde 0,7 puanlık yükselişle 94,3 seviyesine ulaşılırken, hane halkı finansmanı göstergesi de 0,3 puan artarak 72,8 değerine çıktı. Bu veriler, tüketicilerin mevcut ekonomik duruma ve aile bütçesine dair olumlu bir algıya sahip olduklarını ortaya koyuyor. Ancak, geleceğe dönük beklentilerde çelişkili gelişmeler yaşandı. Dayanıklı tüketim mallarına yönelik satın alma niyetinde büyük bir artış gerçekleşti. Bu kalem 10,8 puan yükselerek 86,9’a çıktı. Bu durum, tüketicilerin bazı kalemlerde harcama yapmaya daha istekli olduklarını gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİNDE ÇELİŞKİLİ SİNYALLER

Bununla birlikte, ekonominin geleceği ve hane halkı finansmanı konusunda beklentiler kötüleşti. Ekonomiye ilişkin beklentiler 2,4 puan düşüşle 100,5 seviyesine gerilerken, hane finansmanına dair beklentiler 6,2 puan azalarak 82,4’e indi. FGV-IBRE ekonomisti Anna Carolina Gouveia, “Veriler, tüketici güveninde yavaş ama istikrarlı bir toparlanma sinyali veriyor. Mevcut ekonomik iyileşmeler güveni desteklerken, geleceğe dair belirsizlikler halen devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeler, Brezilya ekonomisinin iç talepteki hareketlilikle birlikte toparlanma sürecinde olduğunu işaret ediyor. Ancak, özellikle ekonomik belirsizliklerin önümüzdeki dönemde tüketici davranışları üzerinde etkisini sürdüreceği öngörülüyor.