Brezilya ve İspanya ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior için maç yapacak

Brezilya ve İspanya milli takımları, son dönemlerde ırkçı saldırılara uğrayan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için dostluk maçı oynayacak.

Brezilya ve İspanya ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior için maç yapacak

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ile Brezilyalı mevkidaşı Ednaldo Rodrigues arasında yapılan anlaşmayla, ırkçılığa karşı mücadeleyi göstermek için iki ülkenin milli takımlarının, dostluk maçına çıkması kararlaştırıldı.

"Tek ten" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Brezilya ile İspanya, gelecek yıl mart ayında Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.

Kampanya hakkında konuşan Başkan Rubiales, "Futbolumuzda ırkçı eylemlere yer yok." ifadelerini kullandı. Başkan Rodrigues ise "Futbolda ırkçılıkla mücadele etmek için, daha sert cezalar gerektiğini yetkili kurumların artık anlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu Vinicius, İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Türk askeri alanına kaçak giriş yapan Yunan polisin hapsi istendi Güncel
Türk askeri alanına kaçak giriş yapan Yunan polisin hapsi istendi
Maviye Sürgün 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Maviye Sürgün 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?
Rus turisti öldüren Köpek balığı yakalandı karnı yarıldı Dünya
Rus turisti öldüren Köpek balığı yakalandı karnı yarıldı
Balıkesir'de polis 188 şahsı gözaltına aldı Güncel
Balıkesir'de polis 188 şahsı gözaltına aldı
Son Dakika... Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı Siyaset
Son Dakika... Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı
Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Maltepe’de tır garajında hortum oluştu Yaşam
Maltepe’de tır garajında hortum oluştu