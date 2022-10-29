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Brezilya yarın devlet başkanını seçecek

Brezilya 2 Ekim’de gerçekleşen seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması nedeniyle yarın tekrar seçimlere gidiyor.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:23
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Brezilya yarın devlet başkanını seçecek

Brezilya yarın devlet başkanını seçecek
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Brezilya'da halk, yarın yapılacak ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2023-2027 yıllarında yönetecek devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Ülkede 2 Ekim'de düzenlenen seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması nedeniyle 2. tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, ilk turda en yüksek oyu alan solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva ile onu takip eden aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yarışacak.

LULA DA SİLVA ADAY
Yaklaşık 156 milyon seçmenin bulunduğu ülkede kutuplaşmış bir atmosferin hakim olduğu seçimlerde anketler, Bolsonaro'nun rakibi ile arasındaki farkı azaltmasına rağmen ilk turda üçüncü ve dördüncü olan adayın da desteğini alan İşçi Partisi'nin adayı Lula da Silva'ya işaret ediyor.

ANKET ORTALAMALARI AÇIKLANDI
Pazar günü düzenlenecek seçimler için yapılan anketlerin ortalaması, Lula da Silva'nın yaklaşık yüzde 48, Bolsonaro'nun ise ortalama yüzde 45 oy alacağı tahmininde bulunuyor.

2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Lula da Silva yüzde 48,43 oy alırken Bolsonaro da yüzde 43,20 oy almıştı.

Seçimlerden kısa bir süre sonra, yüzde 4,16 oy alan Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Tebet ile yüzde 3,4 oy alarak dördüncü olan Ciro Gomes'in adayı olduğu Demokratik İşçi Partisi ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini duyurmuştu.

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