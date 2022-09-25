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  • Caddedekilerin koştuğunu gören peşine takıldı. Restoran 10 saniye boşaldı

Caddedekilerin koştuğunu gören peşine takıldı. Restoran 10 saniye boşaldı

Brezilya’da spor yapan bir grup insanın kaçtığını düşünene etraftaki insanlar da kaçışmaya başladı. Restoran saniyeler içinde boşaldı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 09:49
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Brezilya’da CrossFit sporu yapanların koştuğunu zannedenler peşine takıldı. Restoran 10 saniye boşaldı

Caddedekilerin koştuğunu gören peşine takıldı. Restoran 10 saniye boşaldı
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Brezilya’da CrossFit sporunu yapan bir grup insan sokakta yanlış anlaşılmaya neden oldu. Spor yapan ve hızlı adımlar atan vatandaşlar bir restoranın önünden geçti.

Restoranda oturanlar ve çevredeki insanlar spor yapanların bir şeylerden kaçtığını zannederek peşlerinden koştu. Restoran saniyeler içinde bomboş oldu. 

Kaçan kişi sayısı gittikçe artınca görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

CROSFİT SPORU

Fiziksel egzersiz ve rekabetçi spor anlayışına dayanan CrossFit zaman karşı yüksek yoğunluklu eğitim programları, olimpik halter, pliometri, powerlifting, jimnastik, kettlebell lifting, beden eğitimi, strongman ve benzeri spor aktivitelerini içerir.

CrossFit antrenmanları WOD adı verilen ve açılımı workouts of the day (günün antrenmanı) olarak belirlenir. WOD'lar hergün değişkenlik gösterir.

WOD'lara ideal katılım haftada 3 - 5 gün arasındadır ve sınırlı katılım vardır.

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