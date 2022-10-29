Brezilya'da 1,3 ton kokainle yakalanmıştı... İddianame tamamlandı!

Brezilya'da bulunan Fortaleza Havalimanından kalkış hazırlığı yapan Türkiye merkezli ACM Airlines isimli özel havacılık şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta 4 Ağustos 2021 tarihinde yapılan aramada 24 bavula yerleştirilmiş şekilde bin 304 kg kokain maddesi yakalanmasına ilişkin İstanbul'da açılan davanın iddianamesine ulaşıldı.

SEKİZ KİŞİYE DAVA AÇILDI

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Türk jetinin kaptan pilotu Veli Demir ve uçağı 160 bin Euro'ya kiralayan İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzales Valdes Brezilya'da tutuklanmıştı. Veli Demir daha sonra tahliye edilirken Valdes ise kanser hastalığı nedeniyle cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 sayfalık iddianamesinde 8 sanık yer aldı. Sanıklar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ile suçlandı. Halen tutuklu bulunan ACM Holding'in patronu Şeyhmus Özkan ile Veli Demir'in yanı sıra şirketin genel müdürü F.R.B., satış departmanı şefi B.K.Ö., operasyon yöneticisi A.B.B., maliyet hesaplama sorumlusu N.Ö.B., şirket müdürü M.Ö. ile ACM Holding yönetim kurulu başkanı L.Ö. de sanık olarak yer aldı.

İddianamede, yolcu konumunda bulunan İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzales Valdes'in Belçika'da ikamet ettiği, Brezilya Riberio şehrinde bulunan bir otele 26 Temmuz 2021 tarihinde giriş, 5 Ağustos 2021 tarihinde çıkış olarak konaklama kaydının bulunduğu, Belçika merkezli 2020 yılından bu yana faal olmayan bir şirkette yönetici olduğu ifade edildi.

Ancak iddianamede, Brezilya'da uçağı kiralayan yolcu Valdes'e 1,3 ton kokaini kimlerin teslim ettiği, uyuşturucunun Belçika'daki alıcısının kim olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı. Yalnızca "meçhul kişi" denilmekle yetinildi.

İDDİANAMEDE KİM, NASIL SUÇLANIYOR?

İddianamede, olay için "uluslararası uyuşturucu madde ticareti organizasyonu" denildi. Şüpheli Şeyhmus Özkan'ın sahibi ve fiilen müdürü olduğu ACM Havayolları şirketinin "aracı olarak kullanıldığı" öne sürülen iddianamede, "Brezilya ülkesindeki meçhul bir kaynaktan uyuşturucu madde temin edilerek Belçika'nın Brüksel şehrindeki meçhul teslimat noktasına uluslararası uyuşturucu koridoru takip edilerek sevkiyat yapılabilmesi için bir özel uçuş mizanseni oluşturulduğu" savunuldu.

"Oluşturulan mizansen uçuş planına göre TV-GVA numaralı özel jet tipi uçağın, Brezilya'da bulunan Riberio yerel havalimanından bu iş için görevlendirilmiş olan İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes'i aldığı" anlatılan iddianamede, "Uçağın daha sonra pasaport ve gümrükleme işlemi için ilk olarak Fortaleza Uluslararası Havalimanına iniş yaptığı" ifade edildi. Uçağın ikinci olarak Portekiz/Lizbon şehrine yakıt ikmali için iniş yapacağı öne sürülen iddianamede, "Belçika/Brüksel şehrine iniş yaparak uyuşturucu maddeyi teslim etmesinin planlandığı" öne sürüldü.

İddianamede, plana uygun şekilde 4 Ağustos 2021 tarihinde Riberio Havalimanından yolcu Angel Valdes'in yolcu görünümünde uçağa alındığı belirtilerek, uyuşturucu madde yüklemesinin yapıldıktan sonra uçağın kalkış yaptığı ve üç saat sonra Fortaleza Havalimanına indiği anlatıldı. İddianamede, gümrükleme ve pasaport kontrolü işlemlerinin tamamlanmasından sonra kalkış öncesinde kontrol amaçlı uçağa gelen bir güvenlik görevlisinin uçakta yaptığı kontrolde aynı renk ve ebatta 24 adet valiz olduğunu gördüğüne dikkat çekildi. Yapılan kontrolde valizler içinde toplam bin 304 kg kokain maddesinin yakalandığı belirtildi.

PİLOT: VALİZLERDEN HABERİM YOK

İddianameye göre, ifadesi alanın şüpheli Veli Demir, uyuşturucu madde ele geçirilen valizlerden hiçbir şekilde haberinin olmadığını belirterek, "Uçuş öncesinde uçağa geçtiğimizde yolcu Angel'e 24 adet valizin uçağa yüklenmiş vaziyette olduğunu gördüm. Teknik olarak valizlerin bulunduğu yerin uçağın denge sistemi açısından sıkıntı yaratabileceğini düşünerek valizlerin bir kısmı kabine bir kısmını da diğer koltuklara sabitledim. Yolcu bagajını kontrol etme yetki ve sorumluluğum bulunmuyor" dedi.

Ancak iddianamede, bagajları kontrol etme yetkisinin kaptan pilotta olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Kaptan pilotun uçak motorunu çalıştırdığında uçuş güvenliği için önünde bulunan gösterge panelinden uçağın anlık ağırlığını kontrol etmek durumunda olduğu, bu bilgiden hareketle şüphelinin uçakta tek bir yolcuya ait valiz ağırlıkları hariç 1304 kg ekstra bagaj yükünün olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı gibi sadece bir yolcuya ait 24 ayrı valiz içerisinde bir buçuk tona yakın bagaj yükünün bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığının sabit olduğu (…) şüphelinin bu durumda ivedilikle yapması gerekenin görevinin gereği olarak tespit ettiği şüpheli durumu bulunduğu ülkedeki ilgili makamlara bildirmek olduğu…"

PİLOTU MÜRETTEBAT YALANLADI

Veli Demir yine ifadesinde, bagajların yüklenmesine ilişkin kısmında gece Riberio Preto havalimanında yolcu Valdes Gonzales ile buluştuklarını, uçağa gittiklerinde valizlerin yüklenmiş olduğunu gördüklerini söyledi. Ancak uçuş mürettebatı ise olay günü yolcu Valdes'i VIP yolcu bekleme salonunda gördükten sonra mürettebat olarak uçağa geçtiklerini uçağın kapılarının kapalı olduğunu, bir süre sonra yolcunun uçağa geldiğini ve bagajların yüklenmeye başladığını öne sürdü. İddianamede, bu çelişkili ifadeler karşısında şu değerlendirme yapıldı:

"Şüphelinin ifadesinde belirttiği şekilde uçağın mürettebat olmadan açılarak tüm bagajın uçağa yüklendiğine dair anlatımın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, bu suretle şüphelinin kaptan pilotu olduğu uçakla satışa arz amacıyla uyuşturucu madde nakli yaptığı ve uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçuna doğrudan iştirak ettiğinin sabit olduğu…"

"ŞEYHMUS ÖZKAN BİZZAT UÇUŞLA İLGİLENDİ"

İddianamede, şirketin sahibi Şeyhmus Özkan ise bizzat uçuşla ilgilenmekle ve elden 160 bin Euro almakla suçlandı:

İddianamede "Yapılan incelemede şüpheli Şeyhmus Özkan'ın kendi beyanlarıyla da sabit olduğu üzere ACM şirketinin büyük bir ticari hacme sahip olduğu fiilen müdür konumunda olduğu, şirkette altında birden fazla departmanın bulunduğu halde bu uçuşla bizzat ilgilenerek uçuşu organize ettiği uçak kiralama ücreti olan 160 bin Euro tutarındaki paranın ticari teamüller gereği banka aracılığıyla alınması gerektiği halde parayı hiçbir belge almadan elden teslim almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, uçuş bedelinin tahsiline ilişkin olarak ticari hayatın olağan akışına uygun düşmeyen savunması ve tüm soruşturma evrakı kapsamına göre, şüpheli Şeyhmus Özkan'ın uyuşturucu madde ticareti organizasyonunu bizzat yöneterek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği" ifadeleri yer aldı.

BREZİLYA BELGELERİ İDDİANAMEDE

Dava dosyasına, adli yardımlaşma kapsamında Brezilya makamlarının gönderdiği belgeler de girdi. Buna göre, yer hizmetleri pist görevlisi Maximiliano Rodrigues Vasconcelos, ifadesinde yolcu Valdes'in "sadece küçük bir el bagajı ve öndeki koltukta bulunan başka bir bavulun kendisine ait olduğunu bildirdiğini" anlattı. Uçağın kargo bölmesinin bavullarla dolu olduğunu, geri kalanların uçağın içine dağılmış havlularla kaplı olduğunu anlatan Vasconcelos, "Uçağın pilotu sebepsiz yere oldukça öfkeli ve saldırgandı" ifadesini verdi.

Brezilya Emniyet Fezlekesi'nde uçağın kiralanmasının ödemesinin nakit olarak yapılmasını "olağandışı" ve "tuhaf" olarak girdi. Fezlekeye göre, Veli Demir ve yolcu Valdes avukatlarının yönlendirmesiyle "sessiz kalma" hakkını kullandı.

KOKAİN NASIL BULUNDU?

Fezlekede, kokainin nasıl bulunduğu da anlatıldı. Fortaleza Uluslararası Havaalanı binasında yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes ile yapılan röportaj sırasında Brezilya'ya dinlenmek için geldiğini, kısa bir süre sonra ifadesinde değişiklik yaparak iş amaçlı geldiğini iddia etti. Fezlekede, "Yanıtlarının tutarsızlığı nedeniyle uçağın denetlendiği" belirtildi.

Uçakta yapılan aramaların videoya alındığı belirtilen fezlekede, sorulduğunda yolcu Valdes'in çantaları reddettiğini, pilot Veli Demir'in de çantaların yolcuya ait olduğunu, daha sonra bunu da reddettiği ifade edildi. Fezlekeye göre, ifadeleri alınan mürettebatın çantaların uçağa yerleştirildiğini ve yolcunun bu prosedürden kısa bir süre sonra uçağa bindiğini, bunun rutin olduğunu bildirdi.

İSPANYOL YOLCU VALDES'İN GELİRİ ORANTISIZ

Brezilya polis fezlekesinde, İspanyol yolcu Valdes'in Belçika'da çalışanları olmayan bir soğutma/iklimlendirme şirketinin ortağı olduğu belirtilerek "Ayrıca bilgilere göre, Belçika hükümetinden, düşük gelirli insanlara ödenen işsizlik sigortamıza veya acil yardımımıza eşdeğer mali yardım alacaktır. Yani, çalışanın Brezilya'ya bir gezi yapmak için en ufak bir mali duruma sahip olmadığı, hatta (geliri) ACM Air ile imzalanan sözleşmenin değeri olan 160 bin Euro maliyetle kiralanan bir Özel Jet'i kiralamaktan daha az olduğu tespit edildi" denildi.

Fezlekede, "bugüne kadar, havayolu şirketi tarafından ödemeyi gerçekte kimin yaptığı konusunda bir açıklama yapılmadığına" da dikkat çekildi.

Belgelere göre, Brezilya'dayken 30 dakika radardan kayboldu. Brezilya makamları bu durumu "uçağın izlenmesini önlemek için kullanılan başka bir hile" olarak nitelendirdi.