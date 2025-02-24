Brezilya'da dev obruklar şehri tehdit ediyor: Olağanüstü hal ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Brezilya'da dev obruklar şehri tehdit ediyor: Olağanüstü hal ilan edildi

Brezilya'nın Buriticupu şehrinde devasa çöküntüler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Şehirdeki 1200 kişi evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yetkililer, obrukların son aylarda büyüdüğünü ve konutlara tehlikeli bir şekilde yaklaştığını duyurdu.

Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Buriticupu şehrinde yetkililer, yüzlerce evi tehdit eden devasa çöküntülerin ardından olağanüstü hal ilan etti. Maranhao eyaletine bağlı Buriticupu'da birçok bina yıkılırken, 55 bin kişilik nüfusun yaklaşık 1200'ü, giderek büyüyen uçurum nedeniyle evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Şehir yönetiminin bu ayın başlarında yayınladığı acil durum kararnamesinde, çöküntülerle ilgili, "Son birkaç ayda boyutlar katlanarak büyüdü ve konutlara önemli ölçüde yaklaştı" ifadeleri kullanıldı.

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