Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi

Kaynak: İHA
Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi

Brezilya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı.

Brezilya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'e mağlup olması sonrası eleştirilere maruz kalan Teknik Direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı.

16 MAÇ TAKIMIN BAŞINDA KALDI

Konuya ilişkin duyuru Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapıldı. Ocak 2024'te Fernando Diniz'in ardından takımın başına geçen 62 yaşındaki teknik adam, 16 maça çıktı. Sambacılar, Junior yönetiminde 2024 Copa America'da çeyrek finalde elendi.

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ise 14 maçta 21 puan topladı ve lider Arjantin'in 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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