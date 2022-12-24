25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya’da havaalanı yakınında bomba bulundu

Brezilya’da havaalanı yakınında bomba bulundu

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki uluslararası havaalanı yakınında bulunan şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 23:27
Takip Et

Brezilya’da havaalanı yakınında bomba bulundu

Brezilya’da havaalanı yakınında bomba bulundu
+
Aa
-

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki uluslararası havaalanı yakınındaki bir yolda bulunan yakıt tankerindeki şüpheli paket paniğe neden oldu.

Brasilia şehri Federal Bölge Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, paketin içinde bomba olduğu bildirildi.

Bombanın bulunduğu araç sürücüsü, aracına bir başkası tarafından şüpheli bir kutu yerleştirildiğini fark ettiğini ifade ederken, olay yerine gelen polis ekipleri de kutunun tellerle sarılı olması nedeniyle bomba olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Olay üzerine bölgeye gönderilen bomba imha ekiplerinin patlayıcıyı yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu etkisiz hale getirdikleri ve daha sonra incelenmek üzere adli makamlara teslim ettikleri öğrenildi.

Askeri Polis kutunun içindeki bombanın telle bağlı 2 dinamitten oluştuğunu açıklarken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
3
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
4
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı
﻿Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı
﻿Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı
﻿Eyüpsultan’da parktaki ahşap bankları çaldılar, kameraya yakalandılar
﻿Eyüpsultan’da parktaki ahşap bankları çaldılar, kameraya yakalandılar
﻿Eyüpsultan’da parktaki ahşap bankları çaldılar, kameraya yakalandılar
﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni patlama
﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni patlama
﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.