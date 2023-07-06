Brezilya'da ırkçılıkla mücadele yasasına Vinicius Jr adı verildi

Editör: Fatma Demirkaya

Brezilya hükümeti oy birliği ile yürürlüğe koyduğu ırkçılık yasasına Real Madrid’de forma giyen ve sık sık uğradığı ırkçılık olaylarıyla gündeme gelen Vinicius Junior’ın adını verdi.

Spor organizasyonlarında ırkçı bir olay yaşanması halinde maçın tatil edilmesini öngören yasanın tanıtımı başkent Rio De Janeiro’da bulunan Maracana stadında gerçekleştirildi.

Tanıtım sırasında orada bulunan Vinicius Junior yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti; "Bugün, benim için çok özel bir gün ve umarım ailem benimle gurur duyuyordur. Hala yaşım çok küçük ve böyle bir takdirle adımın onurlandırılmasını, hiç beklemiyordum"