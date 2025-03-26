Brezilya’da işler karıştı: Yine Ancelotti’nin adı geçiyor

2026 Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin farklı bir skorla Brezilya'yı mağlup etti. Konuk ettiği rakibini 4-1 yenen Arjantin, puanını 31 yapıp gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Brezilya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü. Alınan ağır yenilgi sonrası Brezilya basını, milli takım teknik direktörü Dorival Junior'ı eleştirdi.

ESPN'in Brezilya edisyonunda yer alan haberde "Brezilya kendini rezil ediyor. Monumental'da Arjantin'e yeniliyor ve Dorival Jr.'ın üzerindeki baskı artıyor" ifadeleri yer aldı. Globo'daki maç haberinde ise "Brezilya neredeyse baştan sona ezildi" denildi. Lance ise maçla ilgili haberinde, "Arjantin, Brezilya'ya 7-1'den sonra en kötü yenilgiyi yaşattı." ifadelerine yer verdi.

Lance'teki haberde ayrıca Carlo Ancelotti'nin yeniden gündeme geldiği ve Brezilya Futbol Federasyonu'nun olası teknik direktör değişimi için düşündüğü isimlerden biri olduğu belirtildi.

Ek olarak adaylar arasında Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ve Palmerias Teknik Direktörü Abel Ferreira'nın olduğu kaydedildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yenilginin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyleyen Dorival Junior, istifa etmeyeceğini belirtti.