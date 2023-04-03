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Kuş çarpan uçağın burnu bu hale geldi

Brezilya'da havalanan uçak kuşa çarpınca korku dolu anlar yaşandı. Pilot kalkış yaptığı havalimanına dönüş yaptı. Uçağın burnunda büyük hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:19
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Brezilya'da kuşa çarpan uçağın burnu bu hale geldi

Kuş çarpan uçağın burnu bu hale geldi
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Brezilya'da kuşa çarpan uçak büyük tehlike atlattı. Brezilyalı Azul Linhas Aéreas'a ait yolcu uçağına kuş çarptı, uçakta ciddi hasar oluştu.

Airporthaber aktardığı bilgiye göre, Campinas'tan kalkarak Rio de Janeiro'ya gidecek Azul Linhas Aereas'a ait Embraer E195'e kalkışından kısa bir süre sonra kuş çarptı.

Çarpmanın etkisiyle uçağın burun kısmında ciddi hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle pilot kalkış yaptığı havalimanına dönüş yaptı. 
Yolcuları tahliye edilen uçak seferden çekilerek bakıma alındı.

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