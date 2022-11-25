Sadece Milli Takım değil tüm Brezilya şokta

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.
Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı.
İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.
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