Brezilya'da okulu kana buladılar! Ölüler var...

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 genç yaşamını yitirdi.

Brezilya'da bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ceara eyaletinin Sobral kentindeki bir okulda kimliği belirsiz şüpheliler kaldırımdan otoparka doğru ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 genç yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken olay yerinde uyuşturucu madde, hassas terazi ve paketleme malzemeleri bulunduğunu bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

