Brezilya'da okulu kana buladılar! Ölüler var...

Brezilya'da bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ceara eyaletinin Sobral kentindeki bir okulda kimliği belirsiz şüpheliler kaldırımdan otoparka doğru ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 genç yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul’da avukata silahlı saldırı! Tetikçi kaçarken yere düştü

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken olay yerinde uyuşturucu madde, hassas terazi ve paketleme malzemeleri bulunduğunu bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.